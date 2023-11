tremplin du rire Théatre La Garance , Cavaillon (84) tremplin du rire Théatre La Garance , Cavaillon (84), 2 décembre 2023, . tremplin du rire Samedi 2 décembre, 18h00 Théatre La Garance , Cavaillon (84) 12€ et 1piece de 1€ Votre rendez-vous annuel approche à grands pas : Venez découvrir ou redécouvrir le Tremplin Du Rire ! Les humoristes de cette édition : Yvain DUCROCQ, Morgane BERLING, Anne GILIBERT, Kostia, Julie BIGOT, et Jessica ANNEET pour présentatrice. Classé parmi les meilleurs tremplins Café-théâtre, notre Tremplin mettra en compétition 5 jeunes comédiens professionnels. Le public, le jury de professionnels du spectacle voteront pour leur humoriste préféré. A l’issu des représentations, 2 prix seront décernés : > le prix du Public : Il vous faudra une pièce de 1€ pour voter (récompense attribuée par le public cavaillonnais) (Réversion de 10 € au profit de l’AFM téléthon ) > le prix du Public : Il vous faudra une pièce de 1€ pour voter (récompense attribuée par le public cavaillonnais) > le prix du Jury composé d’experts du spectacle Le Tremplin du Rire de Cavaillon, c’est une soirée découverte de jeunes artistes humoristes professionnels, l’émergence des talents de demain, un spectacle palpitant 100% humour ! source : événement tremplin du rire publié sur AgendaTrad Théatre La Garance , Cavaillon (84) Rue du Languedoc

