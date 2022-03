Théâtre – La Galette des reines Ploufragan, 24 mars 2022, Ploufragan.

Théâtre – La Galette des reines Place de l’Église Espace Victor Hugo Ploufragan

2022-03-24 – 2022-03-24 Place de l’Église Espace Victor Hugo

Ploufragan Côtes d’Armor

Après « Grisélidis ou la passe imaginaire », « Ma Famille » et « Les amantes », Camille Kerdellant et Rozenn Fournier donnent à nouveau la parole à des femmes, dont le parcours de vie n’est pas le modèle attendu. A l’origine de La Galette des reines : des reportages audio non fictionnels écoutés et fidèlement retranscrits.

Une jeune cleptomane nous guide dans les rayons du supermarché en jouant à cache-cache avec les vigiles, deux amies veuves inventent un marché de l’or à domicile, deux ex-toxicos, l’une braqueuse, l’autre prostituée, toutes les deux à la retraite, boivent le thé en vantant les mérites du crack comme source de jouvence.

Le quotidien peut devenir un jeu. Ces dames ne se refusent rien, c’est bien naturel et c’est ainsi. Elles sont les héroïnes de leur histoire, elles sont drôles, elles goûtent à tout, elles sont là pour vivre.

Des portraits, témoignages de liberté d’agir et de penser, qui questionnent, dans la joie et la bonne humeur, notre morale, nos certitudes et nos choix.

Sur réservation

A partir de 14 ans

centre.culturel@ploufragan.fr +33 2 96 78 89 24

Après « Grisélidis ou la passe imaginaire », « Ma Famille » et « Les amantes », Camille Kerdellant et Rozenn Fournier donnent à nouveau la parole à des femmes, dont le parcours de vie n’est pas le modèle attendu. A l’origine de La Galette des reines : des reportages audio non fictionnels écoutés et fidèlement retranscrits.

Une jeune cleptomane nous guide dans les rayons du supermarché en jouant à cache-cache avec les vigiles, deux amies veuves inventent un marché de l’or à domicile, deux ex-toxicos, l’une braqueuse, l’autre prostituée, toutes les deux à la retraite, boivent le thé en vantant les mérites du crack comme source de jouvence.

Le quotidien peut devenir un jeu. Ces dames ne se refusent rien, c’est bien naturel et c’est ainsi. Elles sont les héroïnes de leur histoire, elles sont drôles, elles goûtent à tout, elles sont là pour vivre.

Des portraits, témoignages de liberté d’agir et de penser, qui questionnent, dans la joie et la bonne humeur, notre morale, nos certitudes et nos choix.

Sur réservation

A partir de 14 ans

Place de l’Église Espace Victor Hugo Ploufragan

dernière mise à jour : 2022-02-10 par