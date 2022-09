BABETTE solo de Philippe Minyana Théâtre La Flèche Paris Catégorie d’évènement: Paris

Plein tarif 20€ tarif réduit 15€

THÉÂTRE DE L’ERRE Jacques Davis et Dominique Jacquet Théâtre La Flèche 77 rue de Charonne 75011 Paris Quartier de la Roquette Paris 75011 Île-de-France BABETTE solo écrit par Philippe Minyana pour Dominique Jacquet et mis en scène par Jacques David Il est minuit ce mercredi et BABETTE nous raconte sa journée. Sa mère meurt, sa fille qu’elle croyait morte réapparaît, un attentat au marché fait pas mal de morts, le fils de son mari et son mari se battent comme des chiens, sa doctoresse dort debout, sa meilleure amie fait une dépression. BABETTE qui est une battante fait un résumé plutôt hilarant des « malheurs de la vie » et ses mots crus et toniques construisent un chant staccato, une complainte ahurie, une confession in petto, une femme d’aujourd’hui qui voit clair, qui voit loin. Pas de tristesse, pas de nostalgie ; mais un aveu énergique, tendu, sidérant ; une femme ordinaire qui vit l’extraordinaire ; une journée comme une vie ; comme un tableau de Bacon, coloré, un peu obscène ; comme la vie ; une vie qui, un jour, sort de l’ordinaire à tel point qu’il y a urgence à la raconter. C’est un récit pas piqué des vers. Ce genre de récit qui veut faire entendre les petites gens et plus largement l’humanité dans son ensemble. Elle est toutes les Femmes. Elle est le Temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T19:00:00+02:00

2022-12-08T20:00:00+01:00

