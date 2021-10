Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Théâtre “La finta nonna” Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Théâtre “La finta nonna” Tarbes, 10 novembre 2021, Tarbes. Théâtre “La finta nonna” 2021-11-10 – 2021-11-14 TARBES 21 rue Georges Clémenceau

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR 8 12 Création Théâtre

(La finta nonna = la fausse grand-mère)

Les personnages de ce conte seront représentés par différents instruments de musique. Par exemple, la grand mère sera jouée par la contrebasse. Sur les pas du chasseur, résonnera la trompette. Le grand père sera interprété par la guitare électrique. L’harmonica ! L’harmonica précédera les apparitions du loup. Il ne reste qu’à vous présenter le héros de ce conte. Hélas, nous n’avons plus assez d’instruments pour la jeune fille.

Dans cette réécriture du Petit Chaperon rouge, il y aura des apparitions, des disparitions, des animaux animés, un couteau avalé, le fantôme du grand père qui rôde … les chasseurs seront peureux, les grands mères frivoles, les loups dangereux et les petites filles autonomes …

Vous êtes assis confortablement ? Bien. Alors ouvrez grand vos oreilles pour entendre l’histoire … Elle est ici, parmi nous, et elle veut nous parler. Jeune public à partir de 6 ans

Librement inspiré du conte du « Petit Chaperon rouge »

Adaptation et mise en scène Benjamin Haegel

Avec Fanny Honoré, Olivier Nevejans, Marianne Masson et Benjamin Haegel REPRÉSENTATIONS

– Mercredi 10 novembre à 14h30

– Jeudi 11 et Samedi 13 novembre à 20h30

– Dimanche 14 novembre à 16h LES + DU PARI

– EXPOSITION de Marc Falgas "Collages" du 3 novembre au 4 décembre

