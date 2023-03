Théâtre « La Fièvre de Cheval » La Maison Nugues Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme EUR L’œuvre du Facteur Cheval (1836-1924) reste énigmatique et fascinante, que l’on aime ou pas cet art « caillouteux ».

Entre conscient et inconscient, le théâtre et l’humour vont tenter d’explorer la psychologie profonde du Facteur d’Hauterives. lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com +33 6 49 11 70 53 https://lamaisonnugues.wixsite.com/my-site La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère

