THÉÂTRE : LA FERME DES ANIMAUX Lemberg, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lemberg. THÉÂTRE : LA FERME DES ANIMAUX 2021-07-13 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-13 22:10:00 22:10:00

Lemberg Moselle Lemberg Adaptation du célèbre roman de George Orwell (publié en 1945). Un jour de grande famine, et lassés par les mauvais traitements qu’ils subissent, les animaux de « La Ferme du Manoir » se révoltent et chassent leur maître de son domaine, qu’ils rebaptisent pour l’occasion « La Ferme des animaux ». Les animaux se libèrent ainsi de l’oppression et établissent dès lors les lois qui régiront « La République des Animaux ». Nous assistons alors à la vie au sein de cette société fraîchement constituée… Comment les nouveaux pouvoirs vont être distribués ? Quelle nouvelle hiérarchie sera établie ? Et quelles en seront les conséquences ? Dans ce roman, que la compagnie Les Ombres des Soirs adapte au théâtre, George Orwell décortique les rouages de l’accession au pouvoir pour en dénoncer l’instrumentalisation. Au fil de l’histoire, les mécanismes de l’asservissement progressif du peuple sont mis en lumière pour éveiller notre conscience et nous tenir alertes quant à notre situation, notre place et notre rôle dans la société. Spectacle créé en 2018.

Age conseillé : à partir de 10 ans. dernière mise à jour : 2021-07-04 par

