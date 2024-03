Théâtre : La ferme des animals Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, vendredi 12 avril 2024.

Théâtre : La ferme des animals Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, vendredi 12 avril 2024.

Théâtre : La ferme des animals Découvrez « La ferme des animals » le vendredi 12 avril 2024 à 18h30 au Kino Ciné. Gratuit sur réservation.

Découvrez « La ferme des animals » le vendredi 12 avril 2024 à 18h30 au Kino Ciné. Gratuit sur réservation.

La ferme des animals

La ferme des animals, ce sont deux pièces courtes de Romane Nicolas, montées par la compagnie Grièche à poitrine rose, jouées par les étudiant.e.s de la Troupe de Théâtre Universitaire de Tours, avec un petit interlude au milieu.

Ces deux pièces s’appellent Les Dents molles ou un truc comme ça et La Grève des jus. Ce sont deux farces qui se passent dans des élevages. On y parle de l’exploitation des brebis, des vaches et des ouvrières. On s’y demande comment s’échapper, et comment faire monde autrement. On y élabore tout un tas de stratégies plus ou moins redoutables. On y vit des catastrophes et des aventures fantastiques, on y chante, on y complote, on s’y bagarre… En somme, on s’y agite beaucoup. Mais c’est sûrement parce qu’au fond on y cherche des solutions. Tant que ça vit, ça espère !

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-ferme-des-animals-856033598537

