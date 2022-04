Théâtre – La femme cible et ses dix amants Bressuire, 30 mai 2022, Bressuire.

Théâtre – La femme cible et ses dix amants Maison des Arts Boulevard Jacques Nérisson Bressuire

2022-05-30 20:30:00 – 2022-05-30 Maison des Arts Boulevard Jacques Nérisson

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire

8 EUR Théâtre: “La femme cible et ses dix amants”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

C’est la nuit. Sur une place publique, des forains installent leurs attractions. Tout doit être prêt au petit jour pour accueillir les premiers visiteurs. L’inspecteur chargé de la sécurité … inspecte. On l’avait bien prévenu :” N’entrez pas dans la Maison des Horreurs!”. Mais voilà, il entre… Et des phénomènes étranges mettent la petite ville sens dessus dessous. Une fable burlesque, surréaliste et poétique.

Théâtre: “La femme cible et ses dix amants”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

+33 5 16 72 08 67

