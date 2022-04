Théâtre “La diva du sofa” Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier Catégories d’évènement: Frahier-et-Chatebier

Haute-Saône

Théâtre “La diva du sofa” Frahier-et-Chatebier, 8 avril 2022, Frahier-et-Chatebier. Théâtre “La diva du sofa” rue des champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 23:00:00 rue des champs Salle culturelle

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône Frahier-et-Chatebier La compagnie du Grammont présente “La diva du sofa”, à la salle culturelle de Frahier et Chatebier – à 20h30.

Sur réservation auprès de la mairie +33 3 84 27 31 14 La compagnie du Grammont présente “La diva du sofa”, à la salle culturelle de Frahier et Chatebier – à 20h30.

Sur réservation auprès de la mairie rue des champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Frahier-et-Chatebier, Haute-Saône Autres Lieu Frahier-et-Chatebier Adresse rue des champs Salle culturelle Ville Frahier-et-Chatebier lieuville rue des champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier Departement Haute-Saône

Théâtre “La diva du sofa” Frahier-et-Chatebier 2022-04-08 was last modified: by Théâtre “La diva du sofa” Frahier-et-Chatebier Frahier-et-Chatebier 8 avril 2022 Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône