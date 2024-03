Théâtre : La Dette Salle polyvalente Ferel, dimanche 14 avril 2024.

Théâtre : La Dette Pièce de Théâtre : La Dette organisée par La Vilaine compagnie. De et par : Franck Chevallay Mise en scène : Jean Yves Ruf Un spectacle économi-comique et détendant. Un banquier en pleine pr… Dimanche 14 avril, 17h00 Salle polyvalente Public

Début : 2024-04-14T17:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:10:00+02:00

Fin : 2024-04-14T17:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:10:00+02:00

Pièce de Théâtre : La Dette organisée par La Vilaine compagnie.

De et par : Franck Chevallay

Mise en scène : Jean Yves Ruf

Un spectacle économi-comique et détendant.

Un banquier en pleine prise de conscience est régulièrement visité par des « esprits ».

Participation libre au chapeau

Salle polyvalente 3 La Croix du Guernet 56130 Ferel Ferel Loire-Atlantique Pays de la Loire

