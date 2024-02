Théâtre “La dame de chez Maxim” Cie Coup d’folie Fougères, samedi 17 février 2024.

Théâtre “La dame de chez Maxim” Cie Coup d’folie Fougères Ille-et-Vilaine

Cette comédie est une des plus célèbres de l’auteur, et la compagnie a décidé de lui donner un grand coup de frais et de neuf pour plonger l’intrigue dans le début des années 2000. Les costumes, les décors, la musique cette mise en scène est pleine de référence aux années 2000.

Comme dans toutes les comédies de Feydeau il y a la femme trompée et des quiproquos en cascades… l’histoire est celle du docteur Petypon qui a fait la fête jusqu’au petit matin chez Maxim. Son meilleur ami le découvre endormi à midi sous un canapé, quand de son lit émerge la Môme Crevette, une danseuse du Moulin-Rouge. C’est alors que survient l’oncle de Petypon, le Général. Pour sauver la morale et l’héritage, la Môme doit se faire passer pour la femme du docteur.

Mise en scène Kévin Meunier

Interprétation Adèle Groussard, Julien Théze, Juliette Beranger, Anaïs Gallon, Emeline Perin, Laure Collet, Kévin Meunier, Yulizh Bouillard .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Place du Théâtre

Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Théâtre “La dame de chez Maxim” Cie Coup d’folie Fougères a été mis à jour le 2024-02-02 par OT FOUGERES