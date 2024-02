Théâtre La Cuite, de Pierre Chesnot Bourgueil, samedi 17 février 2024.

Pièce de théâtre La Cuite, de Pierre Chesnot (intégrale).

Comédie en 3 actes.

Quand un matin on se réveille avec un énorme mal de tête dans une maison inconnue, auprès d’une femme dont le visage ne vous rappelle rien, et qu’en plus on retrouve son pantalon plein de sang avec dans les poches une grosse somme d’argent dont on ne connaît pas la provenance, on peut en déduire que la nuit a dû être agitée. C’est exactement ce qui arrive ce matin-là à Michel Serpollet. .

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

