Théâtre « La cuisine des auteurs » Pauillac, 21 mai 2022, Pauillac.

Théâtre « La cuisine des auteurs » Maison du tourisme et du Vn La Verrerie Pauillac

2022-05-21 – 2022-05-21 Maison du tourisme et du Vn La Verrerie

Pauillac Gironde

EUR 0 La Cie « Avec cœur et panache » vous propose un spectacle de plein-air en caravane-théâtre : la Cuisine des Auteurs est une invitation à découvrir les liens entre les grands auteurs de la littérature française et le patrimoine gastronomique : Ripaille, personnage rabelaisien distille avec gourmandise et humour des textes de grands auteurs français. Entre interprétation et improvisation, le comédien instaure un échange avec les spectateurs, tout en cuisinant une mise en bouche pour le public.

Dégustation de vins avec la Maison du tourisme et du Vin.

Restauration et découverte culinaire sur place (payante).

Cette animation vous est proposée dans le cadre de « Vert le Médoc » par la CDC Médoc-Cœur-de-Presqu’île et l’association Semaine de l’Art.

Horaires à venir.

La Cie « Avec cœur et panache » vous propose un spectacle de plein-air en caravane-théâtre : la Cuisine des Auteurs est une invitation à découvrir les liens entre les grands auteurs de la littérature française et le patrimoine gastronomique : Ripaille, personnage rabelaisien distille avec gourmandise et humour des textes de grands auteurs français. Entre interprétation et improvisation, le comédien instaure un échange avec les spectateurs, tout en cuisinant une mise en bouche pour le public.

Dégustation de vins avec la Maison du tourisme et du Vin.

Restauration et découverte culinaire sur place (payante).

Cette animation vous est proposée dans le cadre de « Vert le Médoc » par la CDC Médoc-Cœur-de-Presqu’île et l’association Semaine de l’Art.

Horaires à venir.

La Cie « Avec cœur et panache » vous propose un spectacle de plein-air en caravane-théâtre : la Cuisine des Auteurs est une invitation à découvrir les liens entre les grands auteurs de la littérature française et le patrimoine gastronomique : Ripaille, personnage rabelaisien distille avec gourmandise et humour des textes de grands auteurs français. Entre interprétation et improvisation, le comédien instaure un échange avec les spectateurs, tout en cuisinant une mise en bouche pour le public.

Dégustation de vins avec la Maison du tourisme et du Vin.

Restauration et découverte culinaire sur place (payante).

Cette animation vous est proposée dans le cadre de « Vert le Médoc » par la CDC Médoc-Cœur-de-Presqu’île et l’association Semaine de l’Art.

Horaires à venir.

Cie Avec coeur et panache

Maison du tourisme et du Vn La Verrerie Pauillac

dernière mise à jour : 2022-01-17 par