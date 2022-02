THÉÂTRE “LA CUISINE AU BEURRE… OU À L’HUILE” Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

THÉÂTRE “LA CUISINE AU BEURRE… OU À L’HUILE” Mamers, 6 mars 2022, Mamers. THÉÂTRE “LA CUISINE AU BEURRE… OU À L’HUILE” Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers

2022-03-06 15:00:00 – 2022-03-06 17:00:00 Espace Saugonna 2, rue de la Gare

Mamers Sarthe EUR 32 32 Fernand, hôtelier marseillais revient chez sa femme, Christiane, après dix ans d’absence .

L’ayant cru disparu, elle s’est remariée avec un normand, André, qui a transformé le petit restaurant « La Vraie Bouillabaisse », en un somptueux restaurant étoilé : « La Sole Normande ».

Là voilà donc avec deux maris.

Ainsi commence le duel entre la cuisine au beurre et la cuisine à l’huile… Tarif : 32€ par personne

Spectacle assis, non placé.

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois 50, place Carnot – 72600 MAMERS – 02 43 97 60 63 – contact@tourisme-maine-saosnsois.com Si vous cherchez un moment de rigolade, c’est par ici ! contact@tourisme-maine-saosnsois.com +33 2 43 97 60 63 Fernand, hôtelier marseillais revient chez sa femme, Christiane, après dix ans d’absence .

L’ayant cru disparu, elle s’est remariée avec un normand, André, qui a transformé le petit restaurant « La Vraie Bouillabaisse », en un somptueux restaurant étoilé : « La Sole Normande ».

Là voilà donc avec deux maris.

Ainsi commence le duel entre la cuisine au beurre et la cuisine à l’huile… Tarif : 32€ par personne

Spectacle assis, non placé.

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois 50, place Carnot – 72600 MAMERS – 02 43 97 60 63 – contact@tourisme-maine-saosnsois.com Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Mamers, Sarthe Autres Lieu Mamers Adresse Espace Saugonna 2, rue de la Gare Ville Mamers lieuville Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Departement Sarthe

Mamers Mamers Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamers/

THÉÂTRE “LA CUISINE AU BEURRE… OU À L’HUILE” Mamers 2022-03-06 was last modified: by THÉÂTRE “LA CUISINE AU BEURRE… OU À L’HUILE” Mamers Mamers 6 mars 2022 Mamers sarthe

Mamers Sarthe