Scaër Finistère Scaër Dans un quartier populaire d’une ville du Morbihan, après-guerre, se sont installées des familles venues d’Italie pour aider à la reconstruction de cette ville en grande partie détruite. Des personnages se rencontrent, des liens se nouent, une histoire se tisse entre deux familles que tout oppose, entre les gens d’ici et ceux de là-bas. Les sentiments s’égrènent et s’enrichissent : rire, gaieté, tendresse… Sur scène se concocte un plat de la gastronomie italienne à partager avec le public. Le propos est de mêler parfums, couleurs et saveurs au récit de vies, et aux chansons italiennes des années ’40 et ’50. bibliotheque@ville-scaer.fr +33 2 98 57 60 07 Dans un quartier populaire d’une ville du Morbihan, après-guerre, se sont installées des familles venues d’Italie pour aider à la reconstruction de cette ville en grande partie détruite. Des personnages se rencontrent, des liens se nouent, une histoire se tisse entre deux familles que tout oppose, entre les gens d’ici et ceux de là-bas. Les sentiments s’égrènent et s’enrichissent : rire, gaieté, tendresse… Sur scène se concocte un plat de la gastronomie italienne à partager avec le public. Le propos est de mêler parfums, couleurs et saveurs au récit de vies, et aux chansons italiennes des années ’40 et ’50. Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër

