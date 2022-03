THÉÂTRE – LA CROISIERE CA USE ! Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

THÉÂTRE – LA CROISIERE CA USE ! Freyming-Merlebach, 18 mars 2022, Freyming-Merlebach. THÉÂTRE – LA CROISIERE CA USE ! Place des Alliès Le Gouvy Freyming-Merlebach

2022-03-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-18 Place des Alliès Le Gouvy

Freyming-Merlebach Moselle Quatre personnages sont dans un voilier déglingué en partance pour Ibiza… Tous les bons ingrédients sont réunis et la recette est réussie : une pure comédie qui, tout en étant très actuelle, nous rappelle l’âge d’or des Bronzés ! Entre incompatibilité d’humeur et avaries en cascade, la tempête à bord est inévitable… Surtout quand les équipiers ne sont pas vraiment ce qu’ils prétendent être… La croisière ça use ! Mise en scène : Luq Hamett Places numérotées. A l’Espace Théodore Gouvy. Tarif plein : 18 € / Gouvy : 14 €. Places numérotées. Billetterie sur place ou à l’Office de tourisme CC Freyming-Merlebach au 03 87 90 53 53. Pass vaccinal et masque obligatoire. reservation@legouvy.fr +33 3 87 90 53 53 https://legouvy.fr/# Le Gouvy

Place des Alliès Le Gouvy Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse Place des Alliès Le Gouvy Ville Freyming-Merlebach lieuville Place des Alliès Le Gouvy Freyming-Merlebach Departement Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach/

THÉÂTRE – LA CROISIERE CA USE ! Freyming-Merlebach 2022-03-18 was last modified: by THÉÂTRE – LA CROISIERE CA USE ! Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 18 mars 2022 Freyming-Merlebach Moselle

Freyming-Merlebach Moselle