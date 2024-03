Théâtre > La croisière ça m’use Torigny-les-Villes, vendredi 5 avril 2024.

Théâtre > La croisière ça m’use Torigny-les-Villes Manche

Le Groupe Théâtre de Torigni propose cette année la pièce « La croisière ça m’use », une comédie de Pascal Gérault, au château de Torigny-les-Villes.

« Un couple de commerçants a gagné une croisière All inclusive sur un paquebot de luxe « Le Princess of the Couine ». C’est le voyage de leur vie et ils comptent en profiter pleinement. Le Président de la compagnie et sa femme fêtent leur anniversaire de mariage et souhaitent redonner un second souffle à leur couple au cours de cette croisière. Mais la présence d’une certaine Cindy, la lassitude du commandant dépressif et la survenue d’évènements inattendus rendront cette croisière usante pour tout le monde. Préparez vos zygomatiques et laissez vous embarquer dans cette croisière où l’humour est bienvenue à bord. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Place du général de gaulle

Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie

