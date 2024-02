Théâtre La croisière abuse Saint-Julien-les-Villas, samedi 2 mars 2024.

Théâtre La croisière abuse Saint-Julien-les-Villas Aube

Comédie de Isabelle Oheix et Eric Beauvillain

Mise en scène Gérard Fridblatt

Décor Marie-Claire Jeandidier

Costumes An Nguyen



Le magicien Eduardo a perdu la précieuse bague de l’excentrique Comtesse en pleine exécution de son numéro, volée par… Arsène Lupin !



ll lui reste moins de 24 heures pour retrouver cette fichue bague !



Des événements perturbent ses recherches du malchanceux attirant les mauvais coups du sort, à la psy totalement déjantée que tout le monde vient consulter pendant ses vacances, des homards dans la piscine aux cacahuètes pimentées de l’épouse et son amant imaginaire au barman harcelé par la dame de compagnie.

Pensez à réserver vos places ; les billets sont à retirer à la bibliothèque de St Julien les Villas, aux horaires habituels. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02

Auditorium

Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est theatre.come10@gmail.com

