Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel Théâtre La Criée Marseille, samedi 13 avril 2024.

Emmanuelle Bertrand et Pascal Amoyel ♫CLASSIQUE♫ Samedi 13 avril, 20h00 Théâtre La Criée De 6 à 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T21:30:00+02:00

Alors qu’ils fêtent les vingt ans de leur duo (sur scène comme à la ville), la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel nous offrent un programme enthousiasmant qui réunit Fauré, Grieg et Brahms. Tous deux passionnés par la rencontre entre les arts, Pascal Amoyel a créé le festival Notes d’automne au Perreux/Marne (94) où il initie des projets avec Laurent Terzieff, Francis Perrin, Jean Piat, Francis Huster ou Raphael Enthoven. De son côté, Emmanuelle Bertrand collabore avec Robin Renucci, Christophe Malavoy, Didier Sandre et est également directrice artistique du festival de violoncelle de Beauvais. Nommée soliste instrumentale de l’année aux Victoires de la Musique en 2022, Emmanuelle Bertrand passionne par son jeu intense et sa personnalité généreuse. Le compositeur Henri Dutilleux en a parlé comme d’une « révélation ». Quant à Pascal Amoyel, il est aussi doué au piano que dans ses spectacles consacrés à Beethoven, Liszt ou Cziffra. Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer et pour nous enchanter. Leurs enregistrements (Harmonia Mundi) collectionnent les récompenses françaises (Diapason d’or, Choc de Classica) et à l’étranger. Leur passage à Marseille est très attendu.

En partenariat avec La Criée, Théâtre national de Marseille

Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

Photo ©Jean-Baptiste Millot