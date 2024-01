MOZART ET LA PLUIE Théâtre La Criée Marseille, lundi 19 février 2024.

MOZART ET LA PLUIE ♫♫♫ Lundi 19 février, 20h00 Théâtre La Criée De 6 à 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T20:00:00+01:00 – 2024-02-19T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-19T20:00:00+01:00 – 2024-02-19T21:30:00+01:00

« Dieu descend à terre aussi naturellement que la musique de Mozart monte au ciel, mais il nous manque l’oreille pour entendre », a écrit Christian Bobin. Le poète de l’enfance, de la tendre mélancolie et de la foi s’est éteint en 2022, mais son œuvre continue d’illuminer nos vies. Mozart et la pluie est le fruit d’une rencontre entre Christian Bobin et Thierry Ravassard. Pianiste, amateur d’art, créateur de projets originaux, celui-ci a fait appel au comédien Robin Renucci pour incarner la voix du poète. La soprano Virginie Pochon chante des mélodies de Mozart et la violoniste Priscille Reynaud joue Schubert. Les textes sont tirés de La Présence pure et L’homme-joie (Gallimard) de Christian Bobin. La musique de Mozart et de Schubert répond tout naturellement à ces mots simples et profonds. L’ensemble crée une forme de conversation magique entre les mots et les notes. Ce spectacle de l’Ensemble In & Out a été créé aux Estivales musicales (Suisse) avant de tourner en France. Son passage à la Criée va permettre à ce petit bijou rêveur et sensible de trouver un public plus large.

En partenariat avec La Criée, Théâtre national de Marseille

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-lacriee.notre-billetterie.com/billets?spec=1674 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Photo ©Patricia Dietzi