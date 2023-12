Festival Tous en sons: Hansel & Gretel Théâtre La Criée Marseille, 16 décembre 2023 15:00, Marseille.

Festival Tous en sons: Hansel & Gretel Samedi 16 décembre, 16h00 Théâtre La Criée De 6 à 13€

Conte théâtral et musical

Deux enfants, une sorcière et une maison en pain d’épices.

Tous les ingrédients d’origine sont là… Mais il faut voir ce qu’en fait le Collectif Ubique pour fondre de plaisir devant ce périple théâtral et musical qui utilise les charmes les plus singuliers pour remettre au goût du jour la célèbre recette des frères Grimm : théorbe, luth, scie musicale, violon moderne et xiao, textes chantés, scandés…

Résultat, un spectacle poétique, rythmé et déjanté qui ravira petits et grands.

Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-lacriee.com/programmation/evenements/hansel-et-gretel »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

