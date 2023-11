Poulenc en famille: Dame Felicity Lott & François Morel Théâtre La Criée Marseille, 6 novembre 2023, Marseille.

Soprano : Dame Felicity Lott

Récitant : François Morel

Autour de Felicity Lott et de François Morel, un plateau exceptionnel de solistes rend hommage à l’un des plus grands mélodistes du XXe siècle.

« Ses harmonies étaient celles de tout le monde, mais il en usait comme personne » disait de lui le critique Bernard Gavoty. Ce « Mozart français » a écrit des œuvres intemporelles, accessibles à tous, pleines de joie de vivre, d’élégance et de mélancolie. Pour célébrer les soixante ans de la disparition de celui que ses interprètes appelaient tendrement « Poupoule », la soprano Felicity Lott, le comédien François Morel, le pianiste Ismaël Margain et les « bois » Juliette Hurel, Armel Descotte, Amaury Viduvier se retrouvent en un feu d’artifice vocal et instrumental.

Au programme, la sublime Sonate pour clarinette créée par Benny Goodman, la délicieuse Sonate avec hautbois, la lumineuse Sonate avec flûte écrite pour Jean-Pierre Rampal, l’Histoire de Babar le petit éléphant, et des mélodies subtiles ou cocasses d’après Éluard, Apollinaire ou encore la célèbre valse Les Chemins de l’amour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T19:00:00+01:00 – 2023-11-06T20:30:00+01:00

