⚠️COMPLET⚠️ Dutronc, Rosenberg, Gresset Trio Théâtre La Criée Marseille, 30 septembre 2023, Marseille.

Entouré de grands musiciens de jazz manouche, Thomas Dutronc rend hommage à Django Reinhardt dans un concert festif où la guitare est reine.

Qui connaît Thomas Dutronc connaît son admiration pour Django Reinhardt. C’est bien sa découverte du guitariste virtuose qui l’a conduit à devenir lui-même musicien. Depuis, Thomas Dutronc a tracé sa route, sans jamais perdre cette fascination pour ce « maître de l’harmonie et du rythme » dont il a su faire une source d’inspiration plutôt qu’un modèle écrasant.

Entouré des deux grands guitaristes Rocky Gresset et Stochelo Rosenberg, avec lesquels il forme désormais un trio, et accompagné du contrebassiste Thomas Bramerie, Thomas Dutronc nous propose, soixante-dix ans après la mort de « Django » une soirée qui s’inscrit naturellement sous le signe du jazz manouche dont l’esprit et l’énergie habitent les amis et complices réunis sur scène, que ce soit dans des hommages directs ou dans l’interprétation des mélodies reprises dans l’album Frenchy et des tubes de Dutronc père et fils.

Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T22:00:00+02:00

©Yann Orhan