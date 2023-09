Cet évènement est passé Michel Portal & guests Théâtre La Criée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Michel Portal & guests Théâtre La Criée Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Michel Portal & guests Samedi 16 septembre, 21h30 Théâtre La Criée | Concert Michel Portal & guests

dans le cadre de « European Jazz Conference »

Salle Déméter

Monstre sacré incontesté, éternel électron libre toujours à la recherche de nouvelles aventures musicales, Le clarinettiste Michel Portal réserve encore bien des surprises. | Deux showcases en mode jazz club

Avec Obradovic & Tixier – Dowdelin

Hall du Théâtre – Entrée libre

Lada Obradovic et David Tixier partageront une scène ouverte avec le groupe Dowdelin pour une soirée pleine d’audaces !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:30:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-16T21:30:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Théâtre La Criée Adresse 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Théâtre La Criée Marseille latitude longitude 43.292567;5.368139

Théâtre La Criée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/