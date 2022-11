Birds on a Wire Théâtre La Criée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Birds on a Wire Lundi 12 décembre, 20h00 Théâtre La Criée

De 9 à 25 €

Voix Rosemary Standley Violoncelle Dom La Nena

Birds on a Wire est un inoubliable moment musical qui a donné le titre de l’album sorti en 2014, imaginé par la féérique chanteuse Rosemary Standley (voix du groupe Moriarty) et la violoncelliste Dom La Nena. Un concert placé sous le signe d’une intimité élégante et d’une fine complicité musicale, où deux très belles artistes dessinent un hommage fervent à toutes les voix du monde, du rock à la musique baroque, du latino-américain au folk. Elles tissent – avec poésie et espièglerie – des liens personnels et inattendus. Le chant est ici langage universel, sensualité et émotion souveraine. En partenariat avec Marseille Concerts

