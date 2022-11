Indigo Jane Théâtre La Criée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Indigo Jane Théâtre La Criée, 10 décembre 2022, Marseille. Indigo Jane Samedi 10 décembre, 19h00 Théâtre La Criée

De 6 à 13€

♫Théâtre Musical♫ Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Écriture, interprétation, dessins Lamine Diagne Mise en scène Stéphane Lefranc

Composition musicale Perrine Mansuy

Imaginez la rencontre amoureuse entre enfance, piano, dessin, couleur et sons ! Inspiré par des artistes telles Camille Claudel ou Mel Bonis, Indigo Jane nous conte l’histoire d’une enfant singulière qui a le talent incroyable de voir la musique en couleur. La voilà qui grandit avec cette différence qu’aujourd’hui on diagnostiquerait comme une forme rare d’autisme. Cette enfant voit les sons, les ressent, et pénètre ainsi dans un monde de sensations qui diffère tout rapport social. Un spectacle d’une tendre poésie ! En partenariat avec le Festival Tous en sons !

2022-12-10T19:00:00+01:00

2022-12-10T20:30:00+01:00

