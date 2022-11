Amère Méditerranée – Grande soirée de soutien à SOS Méditerranée, concerts, lectures… Théâtre La Criée, 19 novembre 2022, Marseille.

Amère Méditerranée – Grande soirée de soutien à SOS Méditerranée, concerts, lectures… Samedi 19 novembre, 20h30 Théâtre La Criée

Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille

LES ÉCRIVAINS ET LES ARTISTES S’ENGAGENT POUR SOS MÉDITERRANÉE

Une soirée animée par la journaliste Chloë Cambreling pour allier réflexion, prise de conscience, lecture, chansons et musique. Une soirée pour laquelle SOS Méditerranée a besoin de nos soutiens : tous les bénéfices générés par l’achat des billets seront reversés à l’association pour sauver des vies humaines en mer.

Créée en 2015 grâce à une mobilisation citoyenne exceptionnelle, SOS Méditerranée est une association civile européenne qui s’est donné pour mission de mener des opérations de sauvetage en Méditerranée centrale, route migratoire maritime la plus mortelle au monde. Conformément aux conventions maritimes internationales qui assignent des obligations claires et un cadre juridique aux navires et aux États, elle a vocation à porter assistance, sans aucune discrimination, et à traiter avec dignité toute personne en détresse en mer. Pourtant, chaque sortie de l’Ocean Viking, le navire affrété pour les sauvetages, apporte son lot d’inquiétudes quant aux ports où débarquer les centaines de personnes secourues.

Dans le contexte politique et économique particulièrement inquiétant auquel fait face l’association, les Rencontres d’Averroès ont décidé cette année de consacrer une grande soirée à cette ONG indépendante de tout parti politique et de toute confession. Une soirée pour dire et redire le droit maritime, pour explorer les valeurs universelles qui fondent ce mouvement et rejoignent celles portées par les Rencontres depuis presque trente ans. La parution ces jours-ci d’un recueil de textes, « SOS Méditerranée. Les écrivains s’engagent » est l’occasion de convier sur la grande scène de La Criée auteurs et artistes. C’est la comédienne Anna Mouglalis qui lira sur scène certains des textes du recueil, tandis que d’autres seront lus directement par leurs auteurs. La voix au timbre unique de Barbara Carlotti et ses douces mélodies pop, les musiques exceptionnelles de Titi Robin aux confluences des cultures gitanes, orientales et européennes, et les compositions savantes du oudiste égyptien Tarek Abdallah, donneront à cet événement une dimension sensible et inédite.

AVEC

Tarek Abdallah (oudiste et compositeur)

Sophie Beau (fondatrice et directrice de SOS Méditerranée)

Barbara Carlotti (autrice-compositrice-interprète)

Jean-Baptiste Del Amo (écrivain)

Jean-Marie Laclavetine (écrivain, éditeur)

Anna Mouglalis (comédienne)

Robin Renucci (comédien, directeur du théâtre de La Criée)

Titi Robin (musicien et compositeur)

et d’autres invités…

Avec la participation à distance de Maylis de Kerangal, Laurent Gaudé, Leïla Slimani.

PRATIQUE

Samedi 19 nov. 2022, 20h30

La Criée, grand théâtre

30 quai de Rive-Neuve 13007 Marseille

TARIFS

normal 20€*

réduit 15€*

tarif de soutien 50€*

RÉSERVATION

https://bit.ly/Averroes-Criee

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:30:00+01:00

2022-11-19T23:59:00+01:00