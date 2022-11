LE PREMIER HOMME Théâtre La Criée, 18 novembre 2022, Marseille.

LE PREMIER HOMME Vendredi 18 novembre, 20h00 Théâtre La Criée

Gratuit sur réservation

♫LECTURE MUSICALE♫

Accompagné par la violoniste Kimberley Beelmeon, Robin Renucci fait entendre le roman autobiographique d’Albert Camus, dans une adaptation d’Evelyne Loew.

Le Premier Homme est l’œuvre à laquelle travaillait Albert Camus au moment de sa mort accidentelle, en 1960. Dans ce texte des origines, Albert Camus revient sur son enfance en Algérie, dans un petit appartement de Belcourt, faubourg pauvre d’Alger, évoquant les jeux dans la rue, les amitiés et les figures du quartier. Il y fait aussi le portrait de sa famille : son père, qu’il n’a pas connu ; sa mère et l’immense amour qu’il lui porte, une mère douce et courageuse, femme de ménage ; son oncle tonnelier, beau et rayonnant ; sa grand-mère, son frère… Il retrace le chemin qui le destinait à l’apprentissage d’un métier quelconque pour aider les siens. Mais un instituteur, Monsieur Germain, va tout bouleverser. Il lui ouvre les fenêtres de la lecture, de l’imaginaire, il met des mots sur les émotions, comprend les enfants, les arrache à la misère programmée et surtout il nourrit leur soif de découverte. Le héros du Premier Homme porte deux mondes en son cœur et veut leur rendre hommage et justice : le monde des livres et celui des démunis.

En somme, dit-il, je vais parler de ceux que j’aimais.

À lire :

Albert Camus, Le Premier Homme, Folio/Gallimard, 2000.

Texte Albert Camus

Lecture Robin Renucci

Musique Kimberley Beelmeon

Adaptation Évelyne Loew



