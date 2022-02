THEÂTRE – LA COUTURIÈRE DE MURLES Murles, 26 février 2022, Murles.

THEÂTRE – LA COUTURIÈRE DE MURLES Murles

2022-02-26 – 2022-02-26

Murles Hérault Murles

La FNCTA 34 vous donne rendez-vous pour la prochaine couturière de Murles !

Samedi 26 Février 2022 à 20h30 – Espace Coquin – La Cie Intervalle propose

LE DUO DOM – TOM de J.P Alègre

Avec Emmanuel Borne et Lucien Faille

Dominique et Thomas forment un duo comique depuis une dizaine d’années. Le succès relatif de leur début semble loin derrière eux, les contrats se font rares et leur conditions pour jouer sont parfois très inconfortables ! Mais le plateau reste le plus fort

On appelle couturière l’avant-dernière répétition d’une pièce de théâtre, celle précédant la générale.

Le nom vient du fait qu’elle permettait aux couturières de faire les dernières retouches aux costumes

La représentation est gratuite et sera suivie d’une discussion autour d’un verre.

Référent : Pascal Jollet – 06 81 78 32 95 – fnctacd34.jollet@gmail.com

—————————–

ATTENTION – Pass sanitaire et Port du masque obligatoires

