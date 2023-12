BERTRAND BELIN THEATRE LA COUPOLE St Louis, 23 janvier 2024, St Louis.

« Tambour Vision est un sacré bon album, non seulement beau et bouleversant, mais surtout capable de durer, souple et tout terrain. Un septième album dépouillé comme jamais, mécanique et super chic » – LibérationÉpurées, les compositions pop prennent un virage électronique à base de synthétiseurs rétro et de rythmes enjoués. Un travail d’orfèvre dominé par sa voix élégante et entraînante, qui se plaît à déchiffrer les mystères de l’existence. Les mots, portés par son timbre grave, ravivent le désir de vivre non seulement avec soi-même mais aussi avec les autres, construisant un propos profondément universel.Co-accueil en partenariat avec La Filature de Mulhouse.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LA COUPOLE 2, CROISEE DES LYS 68300 St Louis