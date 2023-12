THOMAS VDB – THOMAS VDB S’ACCLIMATE THEATRE LA COUPOLE St Louis, 20 janvier 2024, St Louis.

Thomas VDB s’acclimatesam. 20 janv. 2024 à 20:00Humour Durée 1H20Dès 12 ans Le réchauffement climatique ? Mieux vaut en rire qu’en pleurer ! Thomas VDB déteste vraiment avoir chaud ; et pourtant il s’acclimate à un monde qui se réchauffe inexorablement et à sa nouvelle vie de « néo-rural », citadin parti vivre à la campagne.Comédien et chroniqueur sur France Inter dans l’émission Par Jupiter de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, il exorcise ses angoisses par l’humour. Dans ce seul en scène bourré d’auto-dérision, il dresse avec légèreté le portrait de l’écolo qu’il est devenu malgré lui et porte un regard acéré et irrésistiblement drôle sur ses propres contradictions et celles de son époque.Un spectacle désespérément joyeux où le rire soulage, dans lequel Thomas VDB aborde des thématiques vraiment pas drôles… tout en l’étant vraiment !

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LA COUPOLE 2, CROISEE DES LYS 68300 St Louis