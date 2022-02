Théâtre : La conquête – Compagnie A Guingamp, 5 mai 2022, Guingamp.

Théâtre : La conquête – Compagnie A Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ au Roy Guingamp

2022-05-05 20:30:00 – 2022-05-05 21:30:00 Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ au Roy

Guingamp Côtes d’Armor

La conquête se propose d’explorer les grands ressorts de la colonisation par le biais du théâtre d’objets et du corps-castelet et questionne les stigmates de la colonisation sur notre société actuelle. en “exploitant” le corps comme territoire et terrain de jeu, La conquête raconte comment le geste de coloniser amène à l’asservissement des esprits et des humains.

Avec humour, effronterie et poésie, les deux artistes, dont les origines sont directement liées à la colonisation, dorothée saysombat (comédienne-metteure en scène d’origine laotienne et chinoise), et sika Gblondoumé (chanteuse-comédienne d’origine béninoise), relient histoire intime et histoire universelle.

En partant de leur histoire intime, reliée à cette histoire universelle, ce spectacle évoque la colonisation en tant qu’héritage qui nous concerne tous, que nous soyons issus d’un peuple colonisateur ou colonisé.

Dès 14 ans.

service.culturel@ville-guingamp.com +33 2 96 40 64 45 https://www.villeguingamp.bzh/index.php/culture-et-patrimoine/theatre-du-champ-au-roy/programme-du-theatre

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ au Roy Guingamp

