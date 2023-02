Théâtre : La Confusionniste, 17 février 2023, Plémy .

Théâtre : La Confusionniste

Plémy Cotes-d’Armor

2023-02-17 – 2023-02-19

Plémy

Cotes-d’Armor

Découvrez cette joyeuse comédie de Colette et Valérie Roumanoff qui fait changer de regard sur Alzheimer.

Vendredi 17 et samedi 18 : 20h45

Dimanche 19 : 14h30

Le résumé :

C’est la veille du mariage de Chloé et Jérôme que les parents de Jérôme débarquent d’Australie pour rencontrer la future belle famille. Marco, le père de Chloé semble vivre sa maladie d’Alzheimer avec le sourire. Odette, sa femme, met tout en œuvre pour préserver son mari de toute situation porteuse de stress. C’est sans compter sur la belle-mère de Chloé, une femme exubérante qui, à peine arrivée, annonce à son fils, qu’il doit renoncer à son mariage sous peine de perdre un million d’euros. Chloé stresse, Jérôme doute, Marco ne reconnait plus personne. Perdue entre affolements, quiproquos, et retournements inattendus, Chloé arrivera-t-elle à célébrer son mariage?

La naissance de la pièce :

Après des recherches sur la maladie d’Alzheimer que l’on diagnostique à son époux, Colette Roumanoff comprend qu’il est possible “d’apprivoiser la maladie, de la contourner, de vivre avec et surtout d’éviter les pièges où il est si facile de tomber.”

Après une première intervention devant des étudiants en médecine, Valérie et sa fille décide d’écrire une pièce de théâtre mettant en scène des situations critiques et les moyens d’y faire face.

En première partie : “Simples coïncidences” d’Évelyne Termet

+33 6 67 91 55 41

Plémy

dernière mise à jour : 2023-02-14 par