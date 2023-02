Théatre : La confusionite Cahors OT Cahors - Vallée du Lot Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot

Théatre : La confusionite, 17 février 2023, Cahors

2023-02-17 20:30:00

Lot Cahors EUR C’est la veille du mariage de Chloé et Jérôme que les parents de Jérôme débarquent d’Australie pour rencontrer la future belle famille.

Marco, le père de Chloé semble vivre sa maladie d’Alzheimer avec le sourire. Odette, sa femme, met tout en œuvre pour préserver son mari de toute situation porteuse de stress.

C’est sans compter sur la belle-mère de Chloé, une femme exubérante qui, à peine arrivée, annonce à son fils, qu’il doit renoncer à son mariage sous peine de perdre un million d’euros.

Chloé stresse, Jérôme doute, Marco ne reconnait plus personne.

Perdue entre affolements, quiproquos, et retournements inattendus, Chloé arrivera-t-elle à célébrer son mariage? France Alzeimher 46 et SITA Production vous présente une comédie joyeuse de Colette et Valérie Roumanoff qui font changer le regard sur Alzeimher

Cahors

