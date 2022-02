THÉÂTRE – LA COMTESSE VIENT DÎNER CE SOIR Ventron Ventron Catégories d’évènement: Ventron

Vosges

THÉÂTRE – LA COMTESSE VIENT DÎNER CE SOIR Ventron, 26 février 2022, Ventron. THÉÂTRE – LA COMTESSE VIENT DÎNER CE SOIR Salle des Fêtes Place de la Mairie Ventron

2022-02-26 – 2022-02-26 Salle des Fêtes Place de la Mairie

Ventron Vosges Ventron Une comédie en quatre actes de Patricia HAUBE, 2 représentations à la Salle des Fêtes de Ventron. Vente de gâteaux et boissons à l’entracte. Réservation nécessaire, premier contact par SMS. +33 6 61 69 23 96 Festi’Ventron

Salle des Fêtes Place de la Mairie Ventron

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ventron, Vosges Autres Lieu Ventron Adresse Salle des Fêtes Place de la Mairie Ville Ventron lieuville Salle des Fêtes Place de la Mairie Ventron Departement Vosges

Ventron Ventron Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ventron/

THÉÂTRE – LA COMTESSE VIENT DÎNER CE SOIR Ventron 2022-02-26 was last modified: by THÉÂTRE – LA COMTESSE VIENT DÎNER CE SOIR Ventron Ventron 26 février 2022 Ventron Vosges

Ventron Vosges