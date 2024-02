Théâtre « La Compagnie des Z’Artistes » Centre d’animation de Lanton Lanton, vendredi 1 mars 2024.

Théâtre « La Compagnie des Z’Artistes » Centre d’animation de Lanton Lanton Gironde

L’association audengeoise la Compagnie des Z’Artistes fait sa toute première représentation théâtrale de l’année à l’extérieur.

Venez soutenir et encourager vos comédiens favoris le vendredi 1er mars à 20h30 !

Ce spectacle est composé de deux pièces de Georges Feydeau N’te promène pas toute nue et Feu la mère de Madame , auxquelles est ajouté du théâtre de rue pour votre plus grand plaisir.

Une partie des bénéfices sera reversée à 3 associations de lutte contre le cancer.

Billetterie et réservation sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-z-artistes/evenements/compagnie-les-z-artistes-spectacle

Pas de billetterie le soir du spectacle.

Verre de l’amitié offert à la fin de la représentation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:30:00

fin : 2024-03-01

Centre d’animation de Lanton 4 Route de Blagon

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Théâtre « La Compagnie des Z’Artistes » Lanton a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Coeur Bassin