Cendrillon THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, samedi 6 avril 2024.

Dans un royaume fort ancien, Cendrillon, jeune fille de bonne famille, se retrouve à devoir vivre dans la demeure de la redoutable Lady Trémaine.Heureusement, Cendrillon peut compter sur ses amis les souris pour surmonter les exigences cruelles de Lady Trémaine et de ses filles Javotte et Anastasia.Et comme la magie vient toujours au secours de ceux qui en ont le plus besoin, elle va vivre des aventures extraordinaires et peut-être rencontrer l’amour !Ce spectacle interactif va propulser les enfants au coeur de l’action ! Entre comédie, émotion et magie, ils vont vivre eux aussi des aventures exceptionnelles.De 2 à 7 ansDurée : 50 min

Tarif : 12.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 14:30

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59