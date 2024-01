EN PANNE DE TOI THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, vendredi 22 mars 2024.

Le spectacle initialement prévu le 07 octobre 2023 à 20h00 est annulé, remboursement des billetsLili la parisienne et Tony le marseillais filent le parfait amour jusqu’au jour de la panne, pile poil un mois avant leur mariage…Pour sauver leur couple, ils vont devoir se dépasser ! S’en remettre à des sexologues plus délirants les uns que les autres, à une belle-sœur haute en couleurs, un coach de sport en pleine mutation et même essayer la technologie de pointe !Vont-ils venir à bout de cette panne ? Pour le savoir venez découvrir sur scène le couple le plus drôle et attachant que vous n’ayez jamais vu…Auteur : Yannick SchiavoneArtistes : Marjorie Falusi et Yannick Schiavone

Tarif : 20.50 – 25.70 euros.

Début : 2024-03-22 à 21:30

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59