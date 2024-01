DANS LA PEAU DE MA FEMME THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille Catégorie d’Évènement: Lille DANS LA PEAU DE MA FEMME THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, 2 mars 2024, Lille. Mettez-vous une seule journée à sa place.Suite à une scène de ménage le jour de la Saint Valentin, Cécile a fait un voeu. Elle a souhaité que son mari, Fred, se retrouve une seule journée à sa place.Le lendemain, le voeu a été exaucé.Fred se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile, dans le corps de Fred.La visite inopportune de leur meilleur ami les oblige à jouer le rôle de l’autre. Dans la peau de ma femme est une comédie de moeurs où hommes et femmes apprendront beaucoup d’eux-mêmes.Auteurs : Guilhem Connac, Benoit Labannierre, Pierre du Tremblay

Tarif : 24.50 – 29.70 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00 Réservez votre billet ici THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59 Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Code postal 59000 Lieu THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Adresse 31 PLACE SÉBASTOPOL Ville Lille Departement 59 Lieu Ville THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille Latitude 50.629796 Longitude 3.057455 latitude longitude 50.629796;3.057455

