LES HOMMES SONT CONS, – LES HOMMES SONT CONS, LES FEMMES CASSE COUILLES THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, 9 février 2024, Lille.

La séance initialement prévue le 02 février 2024 à 20h00 aura finalement lieu à 21h30Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésLa séance initialement prévue le 01 février 2024 à 20h00 est annulée, remboursement des billetsIl y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple : 10 ans de couple !Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère que son minou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou à complètement oublié cet anniversaire, forcément c’est un homme !Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soirée surprise riche en rebondissements. Ce couple va passer une soirée qu’il n’est pas près d’oublier : mensonges, cadeaux moches, sexe, fantasmes, alcool, amis, révélations et pétages de plombs !Messieurs, vous n’oublierez plus jamais la date de votre anniversaire de rencontre !A Savoir :Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 14 ans.Auteur : Julie AymardMetteur en scène : Julian Aymard

Tarif : 20.50 – 25.50 euros.

Début : 2024-02-09 à 21:30

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59