AU THEATRE CE SOIR THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, 9 février 2024, Lille.

Après NAO et Mon banquier à découvert, la nouvelle comédie de Pascal Chivet : Au Théâtre ce soirLa commune de Trécon, dans la Marne, a décidé de redorer son image en confiant l’ouverture de sa saison culturelle au metteur en scène polonais Dusan Walesa, dont l’adjointe à la culture, directrice du centre culturel Rika Zarai, professeur de français, est une grande admiratrice. La DRAC subventionne cet événement. Nous assistons à la répétition puis à la représentation de cet événement qui s’articule autour de l’œuvre de Molière. Nous y retrouvons Mustapha et Chaton, les deux syndicalistes de NAO, techniciens du centre culturel, plongés dans un monde théâtral qu’ils découvrent…La distribution par ordre d’apparition sur scène :Dusan Walesa, le metteur en scène : Philippe HarbartFélix Ponsard, Chaton : Régis CarnetThérèse Bernard, la directrice du Centre culturel : Sylvie MartelMustapha Fazi : Pascal ChivetBibiche alias Paulette, épouse de Chaton : Laurence LeleuLaetitia, une jeune comédienne : Sabrina Kwiatkowski ou Bérengère RevillonBéatrice , comédienne et épouse de Dusan : Christine GosselinJean-François, le régisseur : Christian Delpierre

Tarif : 20.50 – 25.50 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille