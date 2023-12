LE COUP DE PELLE THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, 3 février 2024, Lille.

Les séances des 29 et 30 décembre 2023 à 20h00 sont annulées, remboursement des billetsRire ou mourir à vous de choisir ? Une comédie hilarante, entre coup de pelle, coup de boule et coup de génie !Stéphanie Spielberg , une célèbre auteure de romans d’épouvante cherche le calme et l’inspiration dans un manoir de province pour y écrire son nouveau livre.A peine arrivée, elle est reconnue par Nestor La porte le directeur de l’hôtel, qui va tout mettre en oeuvre pour que son hôtel lui inspire son nouveau roman.Ça lui fera une pub d’enfer. Il est donc prêt à tout, mais elle aussi…Le Saviez-vous?Michaël Dufour est aussi l’auteur de Faites l’amour avec un belge !Auteur : Solène Delannoy, Michaël Dufour

Tarif : 24.50 – 29.70 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:00

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59