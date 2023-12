CE SOIR OU JAMAIS THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, 3 février 2024, Lille.

La séance initialement prévue le 04 novembre 2023 à 16h00 est annulée, remboursement des billetsChercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises.Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, a promis à sa mère qu’il se caserait avant ses 35 ans.Et c’est ce soir.Il ne lui reste plus qu’une heure pour tenir cette promesse.Il décide de s’inscrire sur l’application Ce soir ou jamais , qui lui garantit de lui faire rencontrer celles avec qui ça marchera à coup sûr.Mais, peut-on faire confiance aux algorithmes et trouver le véritable amour sur une application de rencontre ? Et surtout, Greg est-il prêt à être en couple ?Venez partager l’intimité de ce célibataire fils à maman , dans Ce soir ou jamais , une comédie de moeurs fraîche et légère où les deux sexes en prennent pour leur grade et dans laquelle, l’auteur vous offre un savoureux mélange de plusieurs genres de théâtre : comédie, café-théâtre, stand-up, improvisation.Auteur : Robert Punzano

Tarif : 24.50 – 29.70 euros.

Début : 2024-02-03 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59