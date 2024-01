LE SERMENT D’HYPOCRITE THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, samedi 27 janvier 2024.

Une comédie d’enquête absurde dont vous choisissez la fin !Alors qu’il pense être malade, Antoine appelle Laurent, son médecin traitant. Mais c’est Bob, son remplaçant, qui arrive, et celui-ci agit de manière plus qu’étrange. Lorsque Laurent arrive à son tour et voit son soi-disant remplaçant, il reconnaît immédiatement le patient d’une collègue psychiatre et va mandater Antoine d’une mission: garder Bob chez lui coûte que coûte, afin d’éviter de relâcher quelqu’un d’extrêmement instable dans la nature.Un véritable jeu commence alors pour canaliser ce dangereux professionnel de santé aux allures de patient.Mais qui est réellement Bob ? N’a-t-il pas quelque chose à cacher ? Et d’ailleurs, il est loin d’être le seul à se comporter de manière étrange.Menez l’enquête avec l’incroyable docteur Chamberlain, et percez à jour les secrets d’un des quatre personnages hauts en couleur de cette pièce dont vous choisissez la fin !Le saviez-vous ? Les koalas peuvent dormir près de 20h par jour. Ça n’a rien à voir avec la pièce, mais c’est vachement impressionnant.

Tarif : 24.50 – 29.70 euros.

Début : 2024-01-27 à 16:00

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59