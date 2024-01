Le gang des chieuses THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille Catégorie d’Évènement: Lille Le gang des chieuses THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, 26 janvier 2024, Lille. La séance initialement prévue le 04 novembre 2023 à 21h30 est annulée, remboursement des billetsVous aussi vous êtes une chieuse ?L’une est célibataire endurcie.L’autre n’arrive pas à tenir un couple.La première est spirituelle.La seconde cartésienne.Tout les oppose et pourtant… A elles deux, elles forment le gang des chieuses.Par choix ou par maladresse découvrez pourquoi il est important de le rester… ou pas.Auteur : Elise Ponti

Tarif : 20.50 – 25.50 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:30
Réservez votre billet ici
THEATRE LA COMEDIE DE LILLE
31 PLACE SÉBASTOPOL
59000 Lille

