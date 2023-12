Alice au pays des merveilles THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille, 13 janvier 2024, Lille.

Quand Alice peine à apprendre sa leçon d’histoire géographie, elle se laisse aller à ses rêveries…Mais TIC TAC, le lapin est en retard et Alice n’a qu’une idée en tête: le suivre !Dans sa course folle, elle va rencontrer autant de personnages et d’univers fantastiques tous plus colorés les uns que les autres.

Tarif : 12.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 14:30

Réservez votre billet ici

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 31 PLACE SÉBASTOPOL 59000 Lille 59