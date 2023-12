ALICE AU PAYS DES MERVEILLES AGEN AGORA Agen Cedex, 4 février 2024, Agen Cedex.

Quand Alice peine à apprendre sa leçon d’histoire géographie, elle se laisse aller à ses rêveries.. ….Mais TIC TAC, le lapin est en retard et Alice n’a qu’une idée en tête : le suivre !Dans sa course folle, elle va rencontrer autant de personnages et d’univers fantastiques, tous plus colorés les uns que les autres.Un spectacle jeune public qui fera voyager les petits comme les grands avec humour et poésie dans l’univers fantaisiste de Lewis Caroll

Tarif : 14.70 – 27.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 11:00

AGEN AGORA PARC DES EXPOSITIONS 47031 Agen Cedex