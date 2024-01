20 000 LIEUES SOUS LES MERS THEATRE LA COLONNE – SCENES ET CINES Miramas, 27 mars 2024, Miramas.

D’après l’œuvre de Jules Verne , Adaptation et mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort ,Scénographie et costumes Éric Ruf ,Voix off Cécile Brune Avec Christian Gonon, Christian Hecq, Nicolas Lormeau, Jérémy Lopez, Elliot Jenicot et Louis Arene.Après un accueil triomphal du Voyage de Gulliver la saison dernière au Théâtre La Colonne, découvrez la féérique adaptation du grand roman d’aventure de Jules Verne imaginée par le fameux duo Christian Hecq et Valérie Lesort. 1866, une monstrueuse bête aperçue au large des mers du globe fracasse les navires et défraie la chronique. Il s’agit d’un étrange vaisseau, le Nautilus, dirigé par un certain Capitaine Nemo accompagné d’un drôle d’équipage. Entre théâtre noir et marionnettes hybrides, les monstres marins sont d’un réalisme confondant et semblent léviter. Véritable invitation à l’émerveillement, cette version pleine d’humour propose un fabuleux tour du monde sous-marin au milieu de créatures fascinantes. Embarquez à bord du légendaire vaisseau pour un extraordinaire voyage que vous n’êtes pas près d’oublier ! « Un enchantement ! Un ravissement : comment cacher son bonheur en quittant la salle ? Le voyage était si beau ! » Didier Méreuze, La Croix Conseillé à partir de 8 ans

Tarif : 11.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LA COLONNE – SCENES ET CINES AV MARCEL PAUL 13140 Miramas 13