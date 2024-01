HELENE BLACKBURN – HELENE BLACKBURN PROJET PINOCCHIO THEATRE LA COLONNE – SCENES ET CINES Miramas, mercredi 20 mars 2024.

CRÉATIONCIE CAS PUBLIC Chorégraphie Hélène Blackburn Musique Vincent Legault Animations Marjolaine Leray Films Xavier Curnillon Avec Adrian Maxwell-Campagna, Norika Isimura, Élodie Scholtes-Labrecque, Zack Preece, Gianni Illiaquer, Douglas Oliveira et Aicha Benchaâboune C’est avec un immense plaisir que nous retrouvons Hélène Blackburn, figure majeure de la danse contemporaine sur la scène internationale, connue pour ses réalisations audacieuses qui s’adressent autant aux enfants qu’aux adultes. Poursuivant son exploration des contes et légendes populaires, la chorégraphe québécoise revisite l’histoire de ce pantin de bois devenu enfant, par le prisme de la métamorphose, des transformations et changements auxquels nous sommes tous confrontés. Matières chorégraphiques d’exception, ces métamorphoses fantasques et fantastiques inspirent des danseurs éblouissants de virtuosité et de précision. La célèbre marionnette prend alors vie à travers le mouvement, la musique et des animations cinématographiques ludiques. La promesse d’une superbe soirée ! Conseillé à partir de 8 ans

Tarif : 10.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LA COLONNE – SCENES ET CINES AV MARCEL PAUL 13140 Miramas 13