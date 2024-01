CIRQUE ELOIZE THEATRE LA COLONNE – SCENES ET CINES Miramas, 17 février 2024, Miramas.

Cirque Éloize (Québec)Directeur artistique Jeannot PainchaudMise en scène Michel-Maxime Legault, Assisté de Félix DagenaisTextes de Cédric LandryComposition musicale du groupe SuroîtChorégraphie Julie PerronAvec 10 artistesPour fêter ses 30 années de créativité, le Cirque Éloize nous offre un spectacle signature, une création originale qui trouve son essence là où tout a commencé : les Îles-de-la-Madeleine, un petit coin de paradis entre ciel et mer, au milieu du golfe Saint-Laurent.Cet archipel qui regorge d’histoires extraordinaires et de personnages colorés devient le point de départ d’une envoûtante excursion entre contes insulaires, acrobaties impressionnantes et musique enivrante.Sur scène, le conteur Cédric Landry et les dix artistes, acrobates et musiciens façonnent un univers poétique plein de magie et donnent vie à ces légendes acadiennes. Que le spectacle commence !« Un mariage réussi entre les univers du conte et du cirque. » Le Radar« Tel un funambule, le spectateur se laisse guider sur cette ligne fragile et bascule d’un monde à l’autre entre contes, musique et émerveillements circassiens. »Ouverture des portes : 1h avant la séance

Tarif : 11.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

THEATRE LA COLONNE – SCENES ET CINES AV MARCEL PAUL 13140 Miramas 13